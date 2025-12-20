Российский центровой Голдин дебютировал в НБА

Центровой «Майами» Владислав Голдин провел первый матч в НБА.

Россиянин сыграл против «Бостона» (116:129) в регулярном чемпионате лиги. Голдин появился на паркете за 55 секунд до конца четвертой четверти и сделал один результативный пас. Показатель «плюс/минус» составил «+6».

24-летний Голдин не был выбрал на драфте НХЛ-2025, но позже заключил двухсторонний контракт с «Хит».

До карьеры в НБА россиянин с 2020 по 2025 год играл в NCAA за университеты Техаса, Флориды и Мичигана.