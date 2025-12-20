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20 декабря 2025, 08:55

Российский центровой Голдин дебютировал в НБА

Руслан Минаев

Центровой «Майами» Владислав Голдин провел первый матч в НБА.

Россиянин сыграл против «Бостона» (116:129) в регулярном чемпионате лиги. Голдин появился на паркете за 55 секунд до конца четвертой четверти и сделал один результативный пас. Показатель «плюс/минус» составил «+6».

24-летний Голдин не был выбрал на драфте НХЛ-2025, но позже заключил двухсторонний контракт с «Хит».

До карьеры в НБА россиянин с 2020 по 2025 год играл в NCAA за университеты Техаса, Флориды и Мичигана.

Владислав Голдин.Второй россиянин дебютировал в НБА: Голдин успел отдать ассист меньше чем за минуту

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НБА
БК Майами Хит
Владислав Голдин
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