Болдырева назвала своих кумиров в баскетболе: «Дайана Таурази, в России очень нравится Мария Клюндикова»

Анастасия Болдырева, ставшая лучшей по блок-шотам в сезоне-2024/25 в NCAA, в интервью «СЭ» подчеркнула, что восхищается шестикратной олимпийской чемпионкой Дайаной Таурази, а также объяснила, почему теперь переживает за «Лейкерс».

— Есть ли игроки, на которых ты хотела бы ориентироваться в своей карьере? Действующие или те, которые закончили.

— Дайана Таурази. Она для меня была иконой. В этом году она закончила играть. Для меня это шок. Люди играют всю жизнь, до последнего, до 40 лет. Фантастика! Ею можно только восхищаться. Хотела бы упомянуть еще Дор Саар. Из-за нее я по-настоящему влюбилась в баскетбол. В России мне очень нравится Мария Клюндикова.

— А следишь за женской НБА?

— Да, но на уровне соцсетей.

— За кого топишь?

— В основном я была за «Даллас», но потом он взял и почему-то отдал Дончича, поэтому сейчас я за «Лейкерс». Там Леброн, Ривс, знаю их комбинации.