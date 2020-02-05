Рондо вышел на 16-е место в истории НБА по результативным передачам

«Лейкерс» разгромили «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:102. Защитник калифорнийцев Рейджон Рондо сделал девять результативных передач.

По этому показателю он вышел на 16-е место в истории лиги, превзойдя результат Терри Портера (7160). Следующая цель для игрока «озерников» — защитник «Хьюстона» Рассел Уэстбрук (7207). На первом месте Джон Стоктон (15086). В среднем за встречу Рондо отдает 8,5 передачи.

Ранее Рондо выступал за «Бостон», «Даллас», «Сакраменто», «Чикаго», «Нью-Орлеан». Рейджон — чемпион НБА 2008 года.