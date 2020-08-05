Рондо придете в Орландо, но пока не присоединится к команде

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель сообщил, что защитник Рейджон Рондо завтра прибудет во Флориду. Разыгрывающий проведет некоторое время за пределами «пузыря», прежде чем заехать в кампус и отправиться на карантин, сообщает ESPN.

Разыгрывающий «Лейкерс» три недели назад получил перелом большого пальца правой руки во время тренировки и перенес операцию. Предварительный срок восстановления 4-6 недель.