Рон Бэйкер: «В США многие воспринимают Россию по фильмам о Рокки»

Новичок ЦСКА Рон Бэйкер в интервью «Известиям» рассказал, как в США воспринимают Россию. Последние три сезона американец провел в НБА.

— Вы находитесь в России несколько дней. Опишите ваши первые впечатление о Москве, людях, обо всем, что происходит вокруг вас.

— Первое, что рождается в голове у американцев, когда они слышат о России: это «наши враги». Так уж сложилось, что многие мои соотечественники воспитаны в духе фильма про Рокки Бальбоа, когда спортивная драма разыгрывается на фоне событий холодной войны. С тех пор многое изменилось, тем не менее у многих американцев ваша страна по-прежнему ассоциируется с чем-то опасным. В США до сих пор воспринимают Россию по образам из фильмов про Рокки. Американцы относятся к вашей стране с негативом или хотят так относиться. Я же приехал в Россию с широкой душой и открыт для всего нового.

Первое впечатление — Москва похожа на Лос-Анджелес. Оба этих города состоят из многих районов, которые не похожи друг на друга. Также за последние годы оба мегаполиса значительно расширились. Еще мне бросилось в глаза похожее сочетание исторических зданий с новыми архитектурными постройками. Если у меня будет возможность, я бы хотел погулять с гидом по самым значимым архитектурным памятникам вашей столицы.