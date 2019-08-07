Роби подписал рекордный контракт с "Далласом"

"Даллас" подписал четырехлетний контракт с форвардом Айзейя Роби. Как сообщает ESPN, 45-й номер драфта-2019 за первый сезон заработает 1,5 миллиона долларов и 6,7 миллиона долларов за 4 года. Это самая высокая зарплата в истории НБА для новичка, выбранного во втором раунде драфта после университета.
Стоит отметить ,что второй год в контракте Роби также является гарантированным.
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