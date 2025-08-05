Баскетбол
5 августа, 11:07

Генменеджер «Лейкерс» Пелинка: «Если бы у Джеймса был шанс завершить карьеру в «Лейкерс», это было бы здорово»

Павел Лопатко

Президент «Лейкерс» по баскетбольным операциям и генеральный менеджер Роб Пелинка прокомментировал решение 40-летнего нападающего Леброна Джеймса продлить контракт на сезон-2025/26.

«Все наши контакты с Леброном и его командой были позитивными и приносили поддержку. Я думаю, что самое главное, что мы должны сделать, — это уважать его решение и решение его семьи о том, как долго он будет играть. Я думаю, это действительно важно. Но если бы у него был шанс завершить карьеру в «Лейкерс», это было бы здорово», — цитирует Пелинку ESPN.

В сезоне-2024/25 Джеймс сыграл в 70 матчах в НБА, набирая в среднем 24,4 очка, 8,2 передачи и 7,8 подбора за игру. Он выступает за «Лейкерс» с 2018 года.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
