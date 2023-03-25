Остин Ривз: «Каждый, кто говорит, что играет не ради денег, лжет»

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз рассказал о своем будущем в команде из Лос-Анджелеса.

«Я бы хотел остаться в «Лейкерс», но НБА — это бизнес. И очевидно, что я хочу зарабатывать как можно больше и неважно где. Каждый, кто говорит, что играет не ради денег, лжет», — написал Ривз в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Ривз получит не более 50 миллионов долларов за будущий контракт с «Лейкерс».

«Лейкерс» занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада».