26 июня, 23:08

Ривз отказался от продления контракта с «Лейкерс» на 4 года и 89 миллионов долларов

Руслан Минаев

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз отклонил предложение о продлении контракта и собирается выйти на рынок свободных агентов в 2026 году.

По информации The Athletic, «озерные» предлагали ему соглашение на 4 года и 89,2 миллиона долларов. В 2023-м Ривз подписал 4-летний контракт на 54 миллиона долларов.

Отмечается, что 27-летний американец рассчитывает на более крупную сделку летом 2026-го.

Ривз в сезоне НБА-2024/25 провел 73 матча и в среднем набирал 20,2 очка, 4,5 подбора и 5,8 передачи.

