Защитник «Филадельфии» Джош Ричардсон и форвард «Сан-Антонио» Демар Дерозан признаны лучшими игроками недели в НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим игроком Восточной конференции стал Джош Ричардсон. В среднем за матч он набирал 22,7 очка, 2,3 подбора и 3,7 передачи. «Филадельфия» одержала 2 победы в 3 встречах.

Лучшим игроком Западной конференции стал Демар Дерозан. В среднем за матч он набирал 29,3 очка, 6,0 передачи и 6,5 подбора. Его команда на неделе выиграла 3 встречи из 4.