Флэгг выбран под первым номером на драфте НБА, Демин — под 8-м
В Бруклине на арене «Барклайс Центр» состоялась церемония первого раунда драфта НБА 2025 года.
Под общим первым номером «Даллас» выбрал форварда Купера Флэгг. Вторым пиком «Сан-Антонио» взял атакующего защитника Дилана Харпера, а третьим — «Филадельфия» заполучила атакующего защитника Ви Джея Эджкомба.
Российский защитник Егор Демин был выбран «Бруклином» под общим 8-м номером, что стало рекордом для россиян в истории лиги.
Первый раунд драфта НБА-2025
1. «Даллас» — Купер Флэгг (форвард, университет Дьюк).
2. «Сан-Антонио» — Дилан Харпер (атакующий защитник, университет Ратгерс).
3. «Филадельфия» — Ви Джей Эджкомб (атакующий защитник, университет Бэйлор).
4. «Шарлотт» — Кон Книппел (форвард, университет Дьюк).
5. «Юта» — Эйс Бэйли (форвард, университет Ратгерс).
6. «Вашингтон» — Тре Джонсон (атакующий защитник, университет Техас).
7. «Нью-Орлеан» — Джеремайя Фирс (разыгрывающий защитник, университет Оклахомы).
8. «Бруклин» — Егор Демин (разыгрывающий защитник, университет имени Бригама).
9. «Торонто» — Коллин Мюррей-Бойлз (центровой, университет Южной Каролины).
10. «Финикс» для «Хьюстона» — Хаман Малуач (центровой, университет Дьюк)
11. «Портленд» для «Мемфиса» — Седрик Кауард (форвард, Вашингтон Стэйт/Дьюк).
12. «Чикаго» — Ноа Эссенге (форвард, «Ульм»).
13. «Атланта» для «Нью-Орлеана» — Дерик Куин (центровой, университет Мэриленд).
14. «Сан-Антонио» — Картер Брайант (форвард, университет Аризона).
15. «Оклахома» — Томас Сорбер (центровой, университет Джорджтаун).
16. «Мемфис» для «Портленда» — Ян Хансен (центровой, «Циндао»).
17. «Миннесота» — Йоан Беранжер (центровой, «Цедевита»).
18. «Вашингтон» для «Юты» — Уолтер Клэйтон (разыгрывающий защитник, университет Флорида).
19. «Бруклин» — Нолан Траоре (разыгрывающий защитник, «Сен-Кантен»).
20. «Майами» — Каспарас Якучионис (атакующий защитник, университет Иллинойс).
21. «Юта» для «Вашингтона» — Уилл Райли (атакующий защитник, университет Иллинойс).
22. «Бруклин» — Дрэйк Пауэлл (атакующий защитник, университет Северная Каролина).
23. «Новый Орлеан» для «Атланты» — Эйса Ньюэлл (центровой, университет Джорджиа).
24. «Оклахома» для «Сакраменто» — Ник Клиффорд (атакующий защитник, университет Колорадо-Стэйт).
25. «Орландо» — Джейс Ричардсон (атакующий защитник, университет Мичиган-Стэйт).
26. «Бруклин» — Бен Сараф (атакующий защитник, «Ульм»).
27. «Бруклин» — Дэнни Вольф (форвард, университета Мичиган).
28. «Бостон» — Уго Гонсалес (форвард, «Реал»).
29. «Финикс» для «Шарлотт» — Лиам Макнили (атакующий защитник, университет Коннектикут).
30. «Клипперс» — Яник Конан Нидерхаузер (центровой, университет Пенн-Стэйт).