26 июня, 06:28

Флэгг выбран под первым номером на драфте НБА, Демин — под 8-м

Евгений Козинов
Корреспондент
Джеремайя Фирс, Купер Флэгг и Дилан Харпер.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

В Бруклине на арене «Барклайс Центр» состоялась церемония первого раунда драфта НБА 2025 года.

Под общим первым номером «Даллас» выбрал форварда Купера Флэгг. Вторым пиком «Сан-Антонио» взял атакующего защитника Дилана Харпера, а третьим — «Филадельфия» заполучила атакующего защитника Ви Джея Эджкомба.

Российский защитник Егор Демин был выбран «Бруклином» под общим 8-м номером, что стало рекордом для россиян в истории лиги.

Первый раунд драфта НБА-2025

1. «Даллас» — Купер Флэгг (форвард, университет Дьюк).

2. «Сан-Антонио» — Дилан Харпер (атакующий защитник, университет Ратгерс).

3. «Филадельфия» — Ви Джей Эджкомб (атакующий защитник, университет Бэйлор).

4. «Шарлотт» — Кон Книппел (форвард, университет Дьюк).

5. «Юта» — Эйс Бэйли (форвард, университет Ратгерс).

6. «Вашингтон» — Тре Джонсон (атакующий защитник, университет Техас).

7. «Нью-Орлеан» — Джеремайя Фирс (разыгрывающий защитник, университет Оклахомы).

8. «Бруклин» — Егор Демин (разыгрывающий защитник, университет имени Бригама).

9. «Торонто» — Коллин Мюррей-Бойлз (центровой, университет Южной Каролины).

10. «Финикс» для «Хьюстона» — Хаман Малуач (центровой, университет Дьюк)

11. «Портленд» для «Мемфиса» — Седрик Кауард (форвард, Вашингтон Стэйт/Дьюк).

12. «Чикаго» — Ноа Эссенге (форвард, «Ульм»).

13. «Атланта» для «Нью-Орлеана» — Дерик Куин (центровой, университет Мэриленд).

14. «Сан-Антонио» — Картер Брайант (форвард, университет Аризона).

15. «Оклахома» — Томас Сорбер (центровой, университет Джорджтаун).

16. «Мемфис» для «Портленда» — Ян Хансен (центровой, «Циндао»).

17. «Миннесота» — Йоан Беранжер (центровой, «Цедевита»).

18. «Вашингтон» для «Юты» — Уолтер Клэйтон (разыгрывающий защитник, университет Флорида).

19. «Бруклин» — Нолан Траоре (разыгрывающий защитник, «Сен-Кантен»).

20. «Майами» — Каспарас Якучионис (атакующий защитник, университет Иллинойс).

21. «Юта» для «Вашингтона» — Уилл Райли (атакующий защитник, университет Иллинойс).

22. «Бруклин» — Дрэйк Пауэлл (атакующий защитник, университет Северная Каролина).

23. «Новый Орлеан» для «Атланты» — Эйса Ньюэлл (центровой, университет Джорджиа).

24. «Оклахома» для «Сакраменто» — Ник Клиффорд (атакующий защитник, университет Колорадо-Стэйт).

25. «Орландо» — Джейс Ричардсон (атакующий защитник, университет Мичиган-Стэйт).

26. «Бруклин» — Бен Сараф (атакующий защитник, «Ульм»).

27. «Бруклин» — Дэнни Вольф (форвард, университета Мичиган).

28. «Бостон» — Уго Гонсалес (форвард, «Реал»).

29. «Финикс» для «Шарлотт» — Лиам Макнили (атакующий защитник, университет Коннектикут).

30. «Клипперс» — Яник Конан Нидерхаузер (центровой, университет Пенн-Стэйт).

