Режиссер "Космического джема 2" покинул проект из-за разногласий с Леброном Джеймсом

Режиссер "Космического джема 2" Теренс Нэнс покинул проект из-за творческих разногласий с форвардом "Лейкерс" Леброном Джеймсом, за которым закреплена главная роль, сообщает ESPN. Нэнса заменил Малкольм Д. Ли

Кроме Леброна, в съемках принимают участие Клэй Томпсон, Дэмьен Лиллард и Энтони Дэвис, а также баскетболистки женской НБА Дайани Таураси и Ннека Огвумайк.

"Космический Джем" – фильм 1996 года об игре в баскетбол Багза Банни и его друзей против космических захватчиков. Главную роль в нем сыграл Майкл Джордан. "Космический Джем-2" должен выйти на экраны в 2021 году.