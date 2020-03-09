Рейджон Рондо вышел на 15-е место в истории НБА по результативным передачам

Разыгрывающий «Лейкерс» Рейджон Рондо вышел на 15 место в истории НБА по количеству результативных передач, сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Клипперс» (113:102) 34-летний Рондо сделал свою 7212 результативную передачу в карьере и опередил по этому показателю Ленни Уилкинса (7211 передач в НБА). Следующая цель для игрока «озерников» — защитник «Хьюстона» Рассел Уэстбрук (7256). На первом месте списка легендарный разыгрывающий «Юты» Джон Стоктон (15086).

Рондо проводит свой 14-й сезон в НБА, ранее он выступал за «Даллас», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Чикаго» и «Бостон», с которым становился чемпионом лиги в 2008 году.