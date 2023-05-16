Рэй Аллен не включил Леброна Джеймса в стартовую пятерку всех времен

Экс-защитник «Бостона» Рэй Аллен назвал свою стартовую пятерку всех времен.

В нее вошли Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Ларри Берд, Шакил О`Нил и Хаким Оладжувон.

Также двукратного чемпиона НБА попросили назвать шестого игрока для этого состава.

«Меня никогда не просили назвать шестого игрока, но пусть будет Леброн», — сказал Аллен.

Рэй Аллен и Леброн Джеймс вместе играли в составе «Майами Хит» с 2012 по 2014 год. В 2013-м они становились чемпионами НБА.