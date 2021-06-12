Рэпер Дрейк высказал претензии судье во время дебютного матча Бронни Джеймса в сезоне
Рэпер Дрейк и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс посетили матч школьной команды «Сьерра-Каньон», за которую выступает сын баскетболиста Бронни Джеймс.
16-летний игрок восстановился после февральской операции на колене и дебютировал в сезоне за школьную команду в матче против «Короны Сентенниал». В одном из эпизодов встречи Дрейк обратился к судье матча, высказав претензии и активно жестикулируя.
«Сьерра-Каньон» уступила со счетом 72:80. До этого без Бронни Джеймса команда победила во всех последних 15 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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