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Рэпер Дрейк высказал претензии судье во время дебютного матча Бронни Джеймса в сезоне

07:50
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Рэпер Дрейк и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс посетили матч школьной команды «Сьерра-Каньон», за которую выступает сын баскетболиста Бронни Джеймс.

16-летний игрок восстановился после февральской операции на колене и дебютировал в сезоне за школьную команду в матче против «Короны Сентенниал». В одном из эпизодов встречи Дрейк обратился к судье матча, высказав претензии и активно жестикулируя.

Публикация от Krysten Peek (@krystenpeek)

«Сьерра-Каньон» уступила со счетом 72:80. До этого без Бронни Джеймса команда победила во всех последних 15 матчах.

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