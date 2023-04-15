Рэндл хочет сыграть в первом раунде плей-офф НБА против «Кливленда»

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл рассчитывает сыграть против «Кливленда» в первом раунде плей-офф, сообщает ESPN. 28-летний американец восстановился от травмы левого голеностопа. Окончательное решение будет принято непосредственно перед игрой.

Баскетболист пропустил концовку регулярного чемпионата из-за растяжения связок голеностопа.

В этом сезоне Рэндл сыграл в 77 матчах, набирая в среднем по 25,1 очка, 10,0 подбора и 4,1 передачи.