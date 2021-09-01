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Рэджон Рондо вернулся в «Лейкерс»

09:24
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«Лейкерс» объявили о заключении контракта с разыгрывающим Рэджоном Рондо.

Детали контракта с 35-летним американцем не сообщаются. По данным инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, сделка рассчитана на один год.

Рондо уже выступал за «Лейкерс» с 2018 по 2020 год. В сезоне-2019/20 он стал чемпионом НБА в составе команды из Лос-Анджелеса.

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Иван Торопцев все материалы автора

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