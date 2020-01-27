«Реал» устроил минуту молчания в честь Коби Брайанта перед тренировкой
15:18
Мадридский «Реал» устроил минуту молчания перед тренировкой в память о погибшем знаменитом баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте.
В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.
A minute's silence in memory of Kobe Bryant before our training session. #RealMadrid pic.twitter.com/0mJkmOZqVO— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) January 27, 2020