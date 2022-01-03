Разыгрывающий «Оклахомы» стал самым молодым автором трипл-дабла в истории НБА
Разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди установил рекорд НБА в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (86:95).
Австралиец стал самым молодым автором трипл-дабла в истории лиги. Баскетболист набрал 17 очков, а также сделал 13 подборов и 14 ассистов в возрасте 19 лет и 84 дней. Прежний рекорд принадлежал разыгрывающему «Шарлотт» Ламело Боллу (19 лет и 140 дней).
Josh Giddey is the youngest player to record a triple-double in NBA history.— NBA (@NBA) January 3, 2022
17 points
13 rebounds
14 assists (career-high)
4 steals pic.twitter.com/G8WnaBkK1X
Гидди проводит дебютный сезон в НБА, он был выбран «Оклахомой» под 6-м номером драфта НБА-2021. Игрок набирает в среднем 10,8 очка, 7,1 подбора и 6,1 ассиста за матч.
Методология
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