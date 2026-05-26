Разыгрывающий «Нью-Йорка» Брансон признан MVP финала Восточной конференции плей-офф НБА

Разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона признали самым ценным игроком финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА.

26 мая «Никс» разгромили «Кливленд» (130:93) в четвертом матче и одержали победу в серии (4-0). Брансон в четырех матчах в среднем набирал 25,5 очка, 7,8 передачи, 3,3 подбора и 1 перехват за игру.

В финале НБА «Нью-Йорк» сыграет с победителем пары «Оклахома» — «Сан-Антонио» (2-2 после четырех матчей).

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