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Разыгрывающий «Мемфиса» Морант выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена

09:40
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Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант получил травму колена в матче регулярного чемпионата НБА против «Атланты» (100:132), сообщает журналист Шэмс Чарания.

22-летний американец не смог завершить встречу из-за растяжения связок левого колена. Сроки восстановления не сообщаются.

В сезоне-2021/22 Морант набирает в среднем 25,3 очка, 7,1 передачи и 5,8 подбора за матч.

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Иван Торопцев все материалы автора
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