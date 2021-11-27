Разыгрывающий «Мемфиса» Морант выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант получил травму колена в матче регулярного чемпионата НБА против «Атланты» (100:132), сообщает журналист Шэмс Чарания.
22-летний американец не смог завершить встречу из-за растяжения связок левого колена. Сроки восстановления не сообщаются.
Grizzlies' Ja Morant has left knee sprain, per initial exams.— Shams Charania (@ShamsCharania) November 27, 2021
В сезоне-2021/22 Морант набирает в среднем 25,3 очка, 7,1 передачи и 5,8 подбора за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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