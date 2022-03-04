Уэстбрук: «Что думаю о четырех поражениях «Лейкерс» от «Клипперс»? Ничего»

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук прокомментировал поражение от «Клипперс» (111:132) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Что думаю о четырех поражениях «Лейкерс» от «Клипперс»? Ничего, — приводит слова Уэстбрука журналист Марк Медина в Twitter. — Какие у меня были ожидания от сезона? У меня не было никаких ожиданий».

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс центр» в Лос-Анджелесе.

На счету 33-летнего разыгрывающего 17 очков и восемь подборов при двух потерях.