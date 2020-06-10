Разыгрывающий «Хьюстона» Уэстбрук снимет фильм о расовом неравенстве в США

Разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук снимет фильм, который будет посвящен проблеме расового неравенства, сообщает Clutch Points.

Игрок снимет документальный фильм об инциденте в Талсе (штат Оклахома) в 1921 году. Расовые беспорядки в Талсе считаются одним из самых крупных случаев расового насилия в истории Америки. Планируется, что картина выйдет к 100-летию трагедии.

— Обидно, что зло, произошедшее тогда, все еще актуально сегодня, — цитирует Clutch Points Уэстбрука. — Важно раскрыть истории афроамериканцев в этой стране. Нам нужно усилить их значение сейчас больше, чем когда-либо, если хотим добиться серьезных перемен в обществе в будущем.

Ранее из-за смерти афроамериканца Джоржда Флойда в результате действий полицейского в США начались массовые протесты против расовой дискриминации.

25 мая полицейские задержали Флойда в Миннеаполисе. Во время ареста светлокожий офицер Дерек Човин надавил на шею задержанному, когда тот лежал на земле. После этого 46-летний мужчина скончался, что вызвало акции протеста в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. По всей стране проходят массовые акции протеста.