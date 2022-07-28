Карри: «Мне хочется оставаться в «Голден Стэйт» до конца карьеры»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заявил, что хочет оставаться в калифорнийском клубе до конца карьеры. По словам 34-летнего американца, ему очень приятно, что он 13 сезонов подряд играет в одной команде.

«Я только что завершил 13-й сезон, — приводит слова Карри Fadeaway World. — Мне очень приятно говорить, что все эти годы я провел в одной команде. Это особенное место. Если честно, мне хочется оставаться в «Голден Стэйт» до конца карьеры. Хочу, чтобы этот клуб был моим единственным домом».

Также разыгрывающий поделился мнением о том, что будет, когда завершится его баскетбольная карьера.

«Мы с семьей понимаем, что у нас здесь по-прежнему будут оставаться корни. Мы будем связаны с этим местом, мы будем называть его своим домом», — сказал он.

В составе «Уорриорз» Карри четыре раза становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и дважды признавался MVP лиги.