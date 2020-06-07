Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри скандировал «Трамп должен уйти» на акции протеста

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри принял участие в акции протеста в Пало-Альто (Калифорния).

В видео, опубликованном в Twitter, Карри идет по улице вместе с протестующими и скандирует: «Дональд Трамп должен уйти».

«Donald Trump has got to go»



Steph Curry marching in Palo Alto today. pic.twitter.com/gZx7Z4XcjU — Chris Montano (@gswchris) June 6, 2020

В США проходит волна протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией в городе Миннеаполис.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.