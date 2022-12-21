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Карри: «У меня никогда не было таких травм плеча. Я нахожусь на ранней стадии восстановления»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поделился информацией о своей травме плеча.

«Это очень интересная травма, потому что у меня никогда не было таких травм плеча. Мы выбрали выжидательную тактику. Я все еще нахожусь на ранней стадии процесса восстановления, так что еще очень нескоро возьму мяч в руки. Восстановление займет несколько недель. Думаю, что начнем устанавливать сроки после Нового года», — приводит слова Карри Twitter-аккаунт Talking' NBA.

34-летний американец получил повреждение в матче с «Индианой» (119:125) в столкновении с Джейленом Смитом. На восстановление ему потребуется несколько недель.

В этом сезоне Карри провел 26 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем за игру набирая 30 очков, совершая 6,6 подбора и отдавая 6,8 передач.

Источник: https://twitter.com/_Talkin_NBA/status/1605369300310687744
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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