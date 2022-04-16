Стефен Карри с большой долей вероятности сможет сыграть в первом матче серии против «Денвера»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Карри с большой долей вероятности сыграет в первом матче серии против «Денвера»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что разыгрывающий команды Стефен Карри с большой долей вероятности сможет сыграть в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА против «Денвера».

«Мы ожидаем, что Карри сыграет. Посмотрим на его состояние перед игрой и будем плавно подводить его к возвращению на площадку. Не знаю, сколько он сможет сыграть в первом матче, но точно не 38 минут», — приводит ESPN слова Керра.

Карри получил травму голеностопа 16 марта и с тех пор не участвовал в официальных матчах.

Первая игра серии «Голден Стэйт» — «Денвер» состоится завтра, 17 апреля. Начало — в 3.30 (мск).