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Сегодня, 07:42

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Карри повторил достижение Леброна, Джордана и Джонсона

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Голден Стэйт» обыграл «Бостона» (103:90) в шестом матчей финальной серии НБА и стал чемпионом лиги.

34-летний американец четвертый раз в карьере стал чемпионом НБА. Также его дважды признавали MVP сезона.

Как сообщает пресс-служба НБА, Карри стал седьмым игроком, который не менее 4 раз становился чемпионом и не менее двух раз признавался самым ценным игроком.

Ранее это удавалось Кариму Абдул-Джаббару, Тиму Данкану, Леброну Джеймсу, Мэджику Джонсону, Майклу Джордану и Биллу Расселлу.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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