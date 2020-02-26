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Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс пропустит минимум 2 недели из-за защемленного нерва

10:35
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Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс пропустит как минимум 2 недели из-за того, что усугубил повреждение спины, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Симмонс получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Милуоки» (98:119) на прошлой неделе. Игроку защемило нерв в спине, из-за чего тот не смог доиграть матч до конца. После консультаций у нескольких специалистов и итогов МРТ стало понятно, что австралиец пропустит не менее двух недель.

В сезоне-2019/20 Симмонс провел за «Филадельфию» 54 матча, набирая 16,7 очка, 8,2 ассиста и 7,8 подбора в среднем за игру.

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