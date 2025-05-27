Уэстбрук перенесет операцию на сломанной руке

Разыгрывающий «Денвера» Расселл Уэстбрук заявил, что в скором времени перенесет операцию на правой руке.

«Сегодня утром мне сделают операцию на правой руке, чтобы исправить два перелома, которые были получены во время сезона.

Я благодарен всем за поддержку в течение сезона и надеюсь скоро вернуться на 100 процентов здоровым. Возвращение уже в процессе», — сообщил 36-летний американец в соцсети.

Уэстбрук в регулярном чемпионате НБА сезона-2024/25 в среднем набирал 13,3 очка, 6,1 передачи и 4,9 подбора за 27 минут.