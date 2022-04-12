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Сегодня, 08:25

Разыгрывающий «Далласа» Дончич заработал растяжение икроножной мышцы перед стартом плей-офф НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич получил травму перед стартом плей-офф НБА, сообщает ESPN.

23-летний словенец прошел МРТ-обследование, по итогам которого у него выявили растяжение икроножной мышцы левой ноги. Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» (130:120).

Сроки восстановления не уточняются, но в «Далласе» рассчитывают, что баскетболист сможет сыграть в первом матче первого раунда плей-офф против «Юты», который состоится 16 апреля.

В сезоне-2021/22 Дончич принял участие в 65 матчах, набирая в среднем 28,4 очка, 9,1 подбора и 8,7 передачи за игру.

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/33720705/source-no-table-return-dallas-mavericks-luka-doncic-mri-confirms-left-calf-strain
БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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