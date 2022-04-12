Разыгрывающий «Далласа» Дончич заработал растяжение икроножной мышцы перед стартом плей-офф НБА

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич получил травму перед стартом плей-офф НБА, сообщает ESPN.

23-летний словенец прошел МРТ-обследование, по итогам которого у него выявили растяжение икроножной мышцы левой ноги. Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» (130:120).

Сроки восстановления не уточняются, но в «Далласе» рассчитывают, что баскетболист сможет сыграть в первом матче первого раунда плей-офф против «Юты», который состоится 16 апреля.

В сезоне-2021/22 Дончич принял участие в 65 матчах, набирая в среднем 28,4 очка, 9,1 подбора и 8,7 передачи за игру.