Разыгрывающий ЦСКА Джеймс подписал контракт с «Бруклином»
23 апреля 2021, 23:34
Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс 23 апреля стал игроком «Бруклина», сообщает официальный сайт «Нетс».
30-летний американец подписал с новым клубом соглашение на 10 дней.
29 марта ЦСКА объявил об отстранении Джеймса от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса.
21 апреля пресс-служба армейцев сообщила, что клуб отпустил разыгрывающего в НБА.
В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.
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