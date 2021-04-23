Разыгрывающий ЦСКА Джеймс подписал контракт с «Бруклином»

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс 23 апреля стал игроком «Бруклина», сообщает официальный сайт «Нетс».

30-летний американец подписал с новым клубом соглашение на 10 дней.

29 марта ЦСКА объявил об отстранении Джеймса от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса.

21 апреля пресс-служба армейцев сообщила, что клуб отпустил разыгрывающего в НБА.

В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.