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«Я принял верное для себя решение». Ирвинг — об отказе от вакцинации от коронавируса

Ирвинг высказался об отказе от вакцинации
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Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг высказался об отказе от вакцинации от коронавируса.

«Я твердо стоял на том, во что верил, как хотел поступать со своим телом. Считаю, что таким правом должны обладать не только американцы, это должно быть право любого человека. Я не могу говорить за всех, но с течением времени и развитием ситуации я знаю, что принял верное для себя решение», — цитирует Кайри Ирвинга ESPN.

30-летний американец пропустил старт сезона-2021/22 из-за отказа от вакцинации. В январе Ирвингу разрешили играть в гостевых матчах, а в феврале — в домашних встречах. В 29 матчах регулярного сезона НБА Ирвинг в среднем набирал 27,4 очка, 4,4 подбора и 5,8 передачи.

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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