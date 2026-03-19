Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

19 марта, 13:46

Дёмин: «Я намерен вернуться на паркет сразу после окончания сезона-2025/26»

Павел Лопатко

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин сообщил, что медицинская процедура по лечению травмы стопы прошла успешно и что он сосредоточен на подготовке к старту сезона-2026/27.

«Все прошло хорошо. Сейчас просто процесс реабилитации, и, как мы и планировали, вернусь на площадку сразу после окончания сезона. Надеюсь, все пойдет в правильном направлении и я смогу приступить к работе как можно скорее. После того как я столько играл в этом сезоне, было довольно странно просыпаться и выстраивать свою собственную рутину, немного более глубокую, чем обычно. Но в то же время все было примерно так же. Я все еще рядом с командой на каждой тренировке, игре, разминке и установке.

Важно то, как мы организуем мое восстановление наилучшим образом, чтобы я мог как можно скорее вернуться на площадку.

В последние годы у меня не было по-настоящему полноценного лета. Наверное, только одно, перед моим переходом в Университет Бригама Янга, когда я тоже переезжал, что, очевидно, было немного стрессово. Теперь я точно знаю, где буду, что буду делать и какой график меня ждет летом. Это придает мне уверенности в моем развитии. Поэтому я думаю, что это лето, вероятно, одно из самых важных в моей жизни.

Прошлое лето трудно назвать летом. С драфтом, преддрафтовыми тренировками, травмой стопы и всем остальным. Но я очень рад этому лету, и оно началось, по сути, сейчас. Не многим игрокам выпадает возможность подготовиться к лету до того, как они начнут летние тренировки. Так что сейчас у меня есть этот шанс, и я стараюсь быть осознанным в том, что имею», — цитирует 20-летнего баскетболиста Clutch Points.

В сезоне-2025/26 Дёмин в 52 матчах набирал в среднем 10,3 очка, выполняя 3,2 подбора и 3,3 передачи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Роналду против Месси. На чемпионате мира 2026 возобновилась дуэль двух лучших бомбардиров
ФСБ показала кадры задержания лидера сообщества по вербовке детей для терактов
Силы ПВО уничтожили еще 84 БПЛА над Тульской областью
Погони за Гретцки и Лемье. Какие рекорды может побить Овечкин, если останется в НХЛ
«Это прямое нарушение». Российские гимнастки объявили бойкот турниру в Румынии из-за запрета на флаг
В РФС подтвердили переговоры о матче между сборными России и США
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ESPN: Адетокунбо отказался досрочно завершить сезон-2025/26

Леброн после победы над «Хьюстоном»: «Прямо сейчас я чувствую себя хреново. Но во время игры мне было хорошо»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости