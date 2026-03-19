Дёмин: «Я намерен вернуться на паркет сразу после окончания сезона-2025/26»

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин сообщил, что медицинская процедура по лечению травмы стопы прошла успешно и что он сосредоточен на подготовке к старту сезона-2026/27.

«Все прошло хорошо. Сейчас просто процесс реабилитации, и, как мы и планировали, вернусь на площадку сразу после окончания сезона. Надеюсь, все пойдет в правильном направлении и я смогу приступить к работе как можно скорее. После того как я столько играл в этом сезоне, было довольно странно просыпаться и выстраивать свою собственную рутину, немного более глубокую, чем обычно. Но в то же время все было примерно так же. Я все еще рядом с командой на каждой тренировке, игре, разминке и установке.

Важно то, как мы организуем мое восстановление наилучшим образом, чтобы я мог как можно скорее вернуться на площадку.

В последние годы у меня не было по-настоящему полноценного лета. Наверное, только одно, перед моим переходом в Университет Бригама Янга, когда я тоже переезжал, что, очевидно, было немного стрессово. Теперь я точно знаю, где буду, что буду делать и какой график меня ждет летом. Это придает мне уверенности в моем развитии. Поэтому я думаю, что это лето, вероятно, одно из самых важных в моей жизни.

Прошлое лето трудно назвать летом. С драфтом, преддрафтовыми тренировками, травмой стопы и всем остальным. Но я очень рад этому лету, и оно началось, по сути, сейчас. Не многим игрокам выпадает возможность подготовиться к лету до того, как они начнут летние тренировки. Так что сейчас у меня есть этот шанс, и я стараюсь быть осознанным в том, что имею», — цитирует 20-летнего баскетболиста Clutch Points.

В сезоне-2025/26 Дёмин в 52 матчах набирал в среднем 10,3 очка, выполняя 3,2 подбора и 3,3 передачи.

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