Разыгрывающий «Бостон» Уокер ассоциирует свой игровой номер с Брайнтом

Разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер ответил на вопрос журналистов о своем игровом номере. Спортсмену предложили сменить его, но игрок заявил, что сохранит его и посвятит трагически погибшему игроку «Лейкерс» Коби Брайанту.

Уокер выступает под номером «8». Брайант выступал под этим же номером в «Лейкерс» до сезона 2005/2006.

— Это особенный номер, — рассказал игрок ESPN. — Коби был очень молод, когда выступал под этим номером, а с учетом трагедии это число значит еще больше. Каждый раз, когда я на паркете, хочу отдать себя игре на сто процентов для него. Думаю, Коби хотел бы и позволил бы мне носить этот номер. Мы хотим сохранить его наследие, увековечить его имя.

41-летний Брайнт погиб в результате крушения вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.