Разыгрывающий «Атланты» Янг заявил, что наслаждался атмосферой игр НБА в Нью-Йорке

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг высказался об играх на «Мэдисон-Сквер-Гарден». Сегодня, 23 марта, в матче регулярного сезона НБА «Хоукс» победили «Нью-Йорк» (117:111).

Игра стала для Янга третьей за месяц, в которой он набирает 45 очков.

«Здесь много ярких огней и грязных разговоров. Это здорово. Здорово играть в такой атмосфере. Я наслаждался этим. Вообще, сегодня трибуны себя вели не очень-то и шумно», — рассказал Янг ESPN.

В сезоне-2021/22 двукратный участник Матча всех звезд в среднем набирает 27,9 очка, 3,9 подбора и 9,5 передачи. В турнирной таблице регулярного чемпионата «Атланта» занимает 10-е место. В 72 матчах команда одержала 36 побед.