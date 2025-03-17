Уэстбрук стал вторым разыгрывающим в истории НБА, кто набрал 26 тысяч очков

Защитник «Денвера» Расселл Уэстбрук набрал 22 очка в матче с «Вишнгтоном» (123:126) в регулярном чемпионате НБА.

Таким образом, 36-летний американец набрал 26 013 очков за карьеру в североамериканской лиге. Уэстбрук стал вторым разыгрывающим в истории НБА, кто преодолел отметку в 26 тысяч очков после Оскара Робертсона — 26 710. Третьим в списке идет Стефен Карри из «Голден Стэйт» — 25 080.

В этом сезоне Уэстбрук в среднем набирает 13,1 очка, 5 подборов и 6,1 передачи за 28 минут.