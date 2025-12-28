Расселл Уэстбрук обошел Мэджика Джонсона по передачам в истории НБА

Разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук поднялся на седьмое место по результативным передачам в истории НБА.

37-летний американец набрал 21 очко, сделал 5 подборов и отдал 9 передач в матче с «Далласом» (113:107) в регулярном чемпионате лиги.

Уэстбрук за карьеру в НБА сделал 10142 передачи и обошел прославленного разыгрывающего «Лейкерс» Мэджика Джонсона (10141). Шестую строчку занимает Марк Джексон (10334).

Рекорд по количеству передач в истории регулярных чемпионатов НБА принадлежит Джону Стоктону — 15806.