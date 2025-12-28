Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

28 декабря 2025, 10:09

Расселл Уэстбрук обошел Мэджика Джонсона по передачам в истории НБА

Руслан Минаев

Разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук поднялся на седьмое место по результативным передачам в истории НБА.

37-летний американец набрал 21 очко, сделал 5 подборов и отдал 9 передач в матче с «Далласом» (113:107) в регулярном чемпионате лиги.

Уэстбрук за карьеру в НБА сделал 10142 передачи и обошел прославленного разыгрывающего «Лейкерс» Мэджика Джонсона (10141). Шестую строчку занимает Марк Джексон (10334).

Рекорд по количеству передач в истории регулярных чемпионатов НБА принадлежит Джону Стоктону — 15806.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Сакраменто Кингз
Рассел Уэстбрук
Читайте также
Президент Бразилии раскритиковал не вернувшихся на родину после ЧМ игроков
Головин может оказаться в «Зените» или «Спартаке», ЦСКА готовит обмен вратарей. Главные трансферные слухи за 13 июля
Глава NASA указал на пользу российско-американского сотрудничества в космосе
Клопп близок к назначению главным тренером сборной Германии после отставки Нагельсманна
В Батуми отменили концерты «Тату» и Ани Лорак
Франция - Испания: форма команд, ключевые игроки, прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бруклин» обыграл «Миннесоту», Дёмин набрал 7 очков

Йокич за три последних матча набрал 110 очков, 40 подборов и 40 передач — это первый такой случай в истории НБА

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости