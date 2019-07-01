Расселл станет игроком "Голден Стэйт"

Защитник Д'Анджело Расселл будет выступать за "Голден Стэйт", сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Golden State and Brooklyn have agreed on a sign-and-trade, sending D’Angelo Russell to the Warriors on a four-year, $117M maximum contract, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 июля 2019 г.

Сообщается, что переход состоится благодаря сделке с его бывшим клубом "Бруклином". Контракт будет рассчитан на четыре года, зарплата составит 117 миллионов долларов.

23-летний Расселл в прошлом сезоне провел 81 матч в регулярном чемпионате НБА. В среднем за матч он набирал 21,1 очка, делал 3,9 подбора и 7,0 ассиста. В пятия матчах плей-офф его средние показатели за игру - 19,4 очка, 3,6 подбора, 3,6 ассиста.

Все про НБА - здесь.