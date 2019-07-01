06:48 | Баскетбол — НБА

Расселл станет игроком "Голден Стэйт"

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Защитник Д'Анджело Расселл будет выступать за "Голден Стэйт", сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

 

Сообщается, что переход состоится благодаря сделке с его бывшим клубом "Бруклином". Контракт будет рассчитан на четыре года, зарплата составит 117 миллионов долларов.

23-летний Расселл в прошлом сезоне провел 81 матч в регулярном чемпионате НБА. В среднем за матч он набирал 21,1 очка, делал 3,9 подбора и 7,0 ассиста. В пятия матчах плей-офф его средние показатели за игру - 19,4 очка, 3,6 подбора, 3,6 ассиста.

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https://www.sport-express.ru/basketball/nba/

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