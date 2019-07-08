Расселл стал игроком "Голден Стэйт"

Защитник Д'Анджело Расселл будет выступать за "Голден Стэйт", сообщается на официальном сайте клуба.

Переход состоялся благодаря сделке с его бывшим клубом "Бруклином". Однако условия соглашения не разглашаются.

В прошлом сезоне 23-летний Расселл провел 81 матч в регулярном чемпионате НБА. В среднем за матч он набирал 21,1 очка, делал 3,9 подбора и 7,0 ассиста. В пятия матчах плей-офф его средние показатели за игру – 19,4 очка, 3,6 подбора, 3,6 ассиста.