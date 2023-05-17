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Сегодня, 08:21

Рашид Уоллес — о Доке Риверсе: «В команде должен быть тренер, которого уважают игроки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-форвард «Портленда» и «Детройта» Рашид Уоллес раскритиковал тренерский уровень экс-наставника «Филадельфии» Дока Риверса.

«В команде должен быть тренер, которого уважают игроки. Он не делает изменений по ходу матча. Я это знаю по своему опыту игры под его руководством. Он рассчитывает, что сами игроки должны совершать адаптации по ходу игры», — приводит слова Уоллеса NBACentral.

Рашид играл под руководством Дока Риверса в сезоне-2009/10, выступая за «Бостон Селтикс».

НБА
БК Детройт Пистонс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Док Риверс
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