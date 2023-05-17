Рашид Уоллес — о Доке Риверсе: «В команде должен быть тренер, которого уважают игроки»

Экс-форвард «Портленда» и «Детройта» Рашид Уоллес раскритиковал тренерский уровень экс-наставника «Филадельфии» Дока Риверса.

«В команде должен быть тренер, которого уважают игроки. Он не делает изменений по ходу матча. Я это знаю по своему опыту игры под его руководством. Он рассчитывает, что сами игроки должны совершать адаптации по ходу игры», — приводит слова Уоллеса NBACentral.

Рашид играл под руководством Дока Риверса в сезоне-2009/10, выступая за «Бостон Селтикс».