«Прощай, легенда». Марадона почтил память Брайанта
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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона в Instagram почтил память американского баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в авиакатастрофе. 41-летний американец погиб в результате крушения собственного вертолета.
— Лучшие уходят раньше, — написал Марадона. — Также хочу выразить соболезнования в связи со смертью его дочери и остальных людей, летевших на вертолете.
Прощай, легенда.
Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности