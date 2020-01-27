«Прощай, легенда». Марадона почтил память Брайанта

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона в Instagram почтил память американского баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в авиакатастрофе. 41-летний американец погиб в результате крушения собственного вертолета.

— Лучшие уходят раньше, — написал Марадона. — Также хочу выразить соболезнования в связи со смертью его дочери и остальных людей, летевших на вертолете.

Прощай, легенда.

Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности