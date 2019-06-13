Производитель энергетика судится с "Торонто" из-за схожести логотипов

Производитель энергетических напитков Monster Energy подал в суд на клуб НБА "Торонто Рэпторз", сообщает CBC. Иск был подан еще в 2015 году, известно о нем стало на днях.
Истец утверждает, что под своим логотипом продал товаров на миллиарды долларов, и эмблема "Рэпторз" является плагиатом. Эмблема Monster Energy была разработана в 2002 году, "Торонто" же использует новый логотип с 2014-го.
Однако в "Рэпторз" заявляют, что используют царапины от когтей динозавра в качестве элемента логотипа с 1994 года.
Monster Energy drink claims Raptors logo too similar to its own.— J.E. Skeets (@jeskeets) 11 июня 2019 г.
Seriously.https://t.co/bBUyJRV91i pic.twitter.com/4RdJnj5l2t
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