Прохоров рассказал, за счет чего «Бруклин» за 10 лет стал одним из самых престижных клубов НБА

Российский предприниматель Михаил Прохоров пояснил, за счет чего «Бруклин» за 10 лет стал одним из самых престижных клубов НБА. 16 августа клуб объявил о продаже всех оставшихся акций китайскому бизнесмену Джозефу Цаю.

В прошлом году он приобрел 49 процентов акций клуба за 1 миллиард долларов. Оставшуюся часть (51 процент) Цао выкупил у Прохорова за 1,35 миллиарда.

— Это были действительно замечательные 10 лет, — цитирует ТАСС Прохорова. С точки зрения бизнеса «Нью-Джерси Нетс» и стадион находились в настолько бедственном положении, насколько это вообще возможно для проблемного актива, все было связано с большими рисками. Я помню, как смотрел на стройплощадку, просто большую дыру в земле, и думал: «Надеюсь, что все получится». И все получилось.

На этом пути было много полезных уроков. У меня была возможность по-настоящему понять, как функционирует НБА и как работает бизнес в Америке на основе десятилетий эволюции. Мы начали с философии «Побеждай как можно быстрее», но поняли — нельзя пропускать шаги, чтобы создать команду-победительницу. Три года назад мы изменили наш подход и теперь имеем одну из самых престижных команд в лиге, куда хотят идти лучшие игроки, это также привело к огромному количеству сделок, благодаря которым «Бруклин Нетс» и в дальнейшем будет находиться в отличном положении для достижения успеха.