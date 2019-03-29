Прохоров может продать арену "Бруклина"

Китайский бизнесмен Джозеф Цай может купить у российского бизнесмена Михаила Прохорова арену "Бруклина" Barclays Center, информирует New York Post. На данный момент ведутся переговоры.

Как отмечается, покупка арены поможет стать ему полноправным владельцем клуба. НБА предпочитает, чтобы владельцы клубов владели и аренами.

На данный момент Цай имеет миноритарный пакет акций "Бруклина" (49 процентов). В прошлом году он потратил на акции клуба 1 миллиард долларов. По условиям договора, он может выкупить оставшиеся 51 процент акций за 1,35 миллиарда до сезона-2021/22.