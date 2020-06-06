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Профсоюз игроков НБА одобрил план возобновления сезона

06:13

Профсоюз игроков НБА одобрил план озобновления сезона-2019/20 с плей-офф, в котором будут участвовать 22 команды. Матчи планируется начать 31 июля в спорткомплексе развлекательного парка в Орландо. Финалы должны завершиться не позднее 12 октября.

Ожидается, что тренировочные лагеря откроются 30 июня. 18 октября должен открыться рынок свободных агентов.

Турнир был прерван 11 марта из-за пандемии коронавируса.

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