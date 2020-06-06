Профсоюз игроков НБА одобрил план возобновления сезона
06:13
Профсоюз игроков НБА одобрил план озобновления сезона-2019/20 с плей-офф, в котором будут участвовать 22 команды. Матчи планируется начать 31 июля в спорткомплексе развлекательного парка в Орландо. Финалы должны завершиться не позднее 12 октября.
Ожидается, что тренировочные лагеря откроются 30 июня. 18 октября должен открыться рынок свободных агентов.
Турнир был прерван 11 марта из-за пандемии коронавируса.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...