Профсоюз игроков НБА одобрил план возобновления сезона

Профсоюз игроков НБА одобрил план озобновления сезона-2019/20 с плей-офф, в котором будут участвовать 22 команды. Матчи планируется начать 31 июля в спорткомплексе развлекательного парка в Орландо. Финалы должны завершиться не позднее 12 октября.

Ожидается, что тренировочные лагеря откроются 30 июня. 18 октября должен открыться рынок свободных агентов.

Турнир был прерван 11 марта из-за пандемии коронавируса.