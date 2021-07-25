Президент по баскетбольным операциям «Финикса» покинул свой пост
Президент по баскетбольным операциям «Финикса» Джефф Бауэр покинул свой пост. 60-летний управленец уходит из «Санс», где отработал два сезона, сообщает The Athletic.
Бауэр был нанят в 2019 году, чтобы помочь генменеджеру Джеймсу Джонсу, для которого это стало первым опытом в должности. В нынешнем сезоне Джонс был назван «Менеджером года».
Джефф Бауэр в разное время работал генменеджером «Детройта» (2014-18) и главным тренером «Нью-Орлеана» (2009/10).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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