Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Tokyo 2020
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Президент по баскетбольным операциям «Финикса» покинул свой пост

17:16
Теги:

Президент по баскетбольным операциям «Финикса» Джефф Бауэр покинул свой пост. 60-летний управленец уходит из «Санс», где отработал два сезона, сообщает The Athletic.

Бауэр был нанят в 2019 году, чтобы помочь генменеджеру Джеймсу Джонсу, для которого это стало первым опытом в должности. В нынешнем сезоне Джонс был назван «Менеджером года».

Джефф Бауэр в разное время работал генменеджером «Детройта» (2014-18) и главным тренером «Нью-Орлеана» (2009/10).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Спартак» не должен был проигрывать. Но «Рубин» показал, как важна реализация
Какая вы мебель по знаку зодиака
Под Москвой маньяк изрезал девушку и скрылся в лесу
В ВОЗ заявили о возможном исчезновении трех видов рака в ближайшее время
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд