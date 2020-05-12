Представитель пилота разбившегося вертолета Брайанта считает, что в трагедии виноваты пассажиры

Представитель пилота, разбившегося вертолета с Коби Брайантом на борту, Ара Джордж Зобаян заявил, что виноваты в крушении сами пассажиры. Таким образом он отреагировал на иск Ванессы Брайант против него и вертолетной компании Island Express.

— Любые травмы или ущерб были напрямую или косвенно вызваны небрежностью или ошибкой истцов и/или их умерших, включая знания и добровольное решение идти на риски, а также то, что эта небрежность была существенным фактором ущерба, за который данный ответчик не несет ответственности, — приводит слова Зобаяна TMZ.

Коби Брайант погиб утром 26 января при крушении личного вертолета в Калабасасе, Калифорния. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек, включая пилота. Все 9 человек погибли в авиакатастрофе.