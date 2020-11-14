Предсезонные матчи команд начнутся 11 декабря

НБА практически согласовала дату первых предсезонных матчей сезона-2020/21, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Начиная с 11 по 19 декабря клубам предложено провести три или четыре встречи, одна из которых обязательно должна стать домашней. Вопрос о возможности посещения этих игр болельщиками еще обсуждается.

Ранее сообщалось, что тренировочные сборы команд начнутся 1 декабря. Сам же юбилейный 75-й сезон НБА стартует 22 декабря и будет включать в себя регулярный сезон из 72 матчей.