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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Предсезонные матчи команд начнутся 11 декабря

22:25

НБА практически согласовала дату первых предсезонных матчей сезона-2020/21, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Начиная с 11 по 19 декабря клубам предложено провести три или четыре встречи, одна из которых обязательно должна стать домашней. Вопрос о возможности посещения этих игр болельщиками еще обсуждается.

Ранее сообщалось, что тренировочные сборы команд начнутся 1 декабря. Сам же юбилейный 75-й сезон НБА стартует 22 декабря и будет включать в себя регулярный сезон из 72 матчей.

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