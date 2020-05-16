Появились результаты медосвидетельствования пилота вертолета, на котором разбился Коби Брайант

Пилот, сидевший за штурвалом вертолета, на котором разбился баскетболист Коби Брайант вместе с дочерью, перед полетом не употреблял алкоголя или наркотиков. Анализ его крови дал отрицательный результат, сообщает AP.

Анализы проводились на бензодиазепины, кокаин, фентанил, героин, марихуану, опиоиды, фенциклидин и амфетамины.

При этом отмечается, что все находившиеся на борту в результате столкновения на большой скорости погибли мгновенно. Причина аварии пока не установлена, однако, как заявили в Национальном совете США по безопасности на транспорте, не выявлено никаких признаков механического отказа.

Напомним, вертолет, в котором находился легендарный баскетболист, рухнул на землю неподалеку от Лос-Анджелеса 26 января. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джиджи.